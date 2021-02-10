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Три человека погибли из-за сбоя в подаче кислорода в больнице Подмосковья
Источник материала: ОНТ
В реанимации Никольской больницы в Одинцове (Подмосковье, Россия) три человека погибли из-за сбоя в подаче кислорода. Об этом
По предварительным сведениям, причиной отключения кислорода могла стать техническая неисправность.
Предположительно, инцидент произошел в ковидном отделении больницы. Из-за неисправности не было ни взрыва, ни возгорания.
Проводится проверка.
Фото: РИА «Новости» / Илья Наймушин
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В реанимации Никольской больницы в Одинцове (Подмосковье, Россия) три человека погибли из-за сбоя в подаче кислорода. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
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