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Почти 10 кг насвая изъяли у жителя Гомеля

10.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Около 10 кг насвая было изъято у жителя Гомеля. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

43-летний гомельчанин был задержан 6 февраля. У мужчины обнаружили 50 пакетов некурительной табачной смеси общей массой свыше 1 кг.

После дома у задержанного обнаружили пакет с более чем с 8,5 кг насвая.

На мужчину был составлен административный протокол.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

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Теги: Гомель
 
 
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Около 10 кг насвая было изъято у жителя Гомеля. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. 43-летний гомельчанин был задержан 6 февраля. У мужчины...
 
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