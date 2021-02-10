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Почти 10 кг насвая изъяли у жителя Гомеля
Источник материала: ОНТГомеля" class="one-news__figure-img">
Около 10 кг насвая было изъято у жителя Гомеля. Об этом
43-летний гомельчанин был задержан 6 февраля. У мужчины обнаружили 50 пакетов некурительной табачной смеси общей массой свыше 1 кг.
После дома у задержанного обнаружили пакет с более чем с 8,5 кг насвая.
На мужчину был составлен административный протокол.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Около 10 кг насвая было изъято у жителя Гомеля. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. 43-летний гомельчанин был задержан 6 февраля. У мужчины...
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