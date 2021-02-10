Почти 10 кг насвая изъяли у жителя Гомеля

Источник материала: ОНТ

Гомеля" class="one-news__figure-img">

Около 10 кг насвая было изъято у жителя Гомеля. Об этом информирует пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

43-летний гомельчанин был задержан 6 февраля. У мужчины обнаружили 50 пакетов некурительной табачной смеси общей массой свыше 1 кг.

После дома у задержанного обнаружили пакет с более чем с 8,5 кг насвая.

На мужчину был составлен административный протокол.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

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