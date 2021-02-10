Арина Соболенко радует болельщиков в парном разряде Отрытого чемпионата Австралии

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко радует болельщиков и в парном разряде Отрытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Беларуси в паре с бельгийкой Элис Мертенс в тяжелейшем матче первого круга обыграли Корнелию Листер (Швеция) и Элисон ван Уйтванк (Бельгия) со счётом 3:6, 7:5, 6:4. Матч длился 2 часа и 21 минуту. В пятницу во втором раунде Соболенко и Мертенс сыграют с парой Эшли Барти (США) – Дженнифер Брэди (Австралия).

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