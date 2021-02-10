Спецслужбы Беларуси обезвредили группу, которая готовила теракты в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Слежка, поджоги, переход через границу. Спецслужбы Беларуси обезвредили группу, которая готовила теракты и нападения в нашей стране.





Возглавлял её известный в узких кругах бывший предприниматель Николай Автухович. Ранее был судим за неуплату налогов и незаконные действия с оружием. Сейчас при помощи подельников из Украины доставил в страну целый арсенал. Пистолеты, автомат, и самое опасное – боевые гранаты и тротил. Всё это, по материалам уголовного дела, приобретено на юго-востоке Украины. Группа успела совершить несколько нападений – это поджог дома и автомобиля, и подрыв ещё одной машины. Арсенал Автухович хранил в доме соучастников в Бресте, а часть в тайнике в 12 километрах от Минска. Во время проверки на месте основной фигурант дела признал: содержимое тайника ему известно.

Согласно материалам, арсенал был предназначен для применения против людей. Часть своих подельников Автухович использовал, что называется, втёмную.

Задержана и группа анархистов, которая сформировалась на территории Украины и также готовила нападения. Целью экстремистов, как сообщается, была радикализация белорусского общества.

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