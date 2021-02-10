ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спецслужбы Беларуси обезвредили группу, которая готовила теракты в Беларуси

10.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спецслужбы Беларуси обезвредили группу, которая готовила теракты в Беларуси

Слежка, поджоги, переход через границу. Спецслужбы Беларуси обезвредили группу, которая готовила теракты и нападения в нашей стране.


Возглавлял её известный в узких кругах бывший предприниматель Николай Автухович. Ранее был судим за неуплату налогов и незаконные действия с оружием. Сейчас при помощи подельников из Украины доставил в страну целый арсенал. Пистолеты, автомат, и самое опасное – боевые гранаты и тротил. Всё это, по материалам уголовного дела, приобретено на юго-востоке Украины. Группа успела совершить несколько нападений – это поджог дома и автомобиля, и подрыв ещё одной машины. Арсенал Автухович хранил в доме соучастников в Бресте, а часть в тайнике в 12 километрах от Минска. Во время проверки на месте основной фигурант дела признал: содержимое тайника ему известно.

Согласно материалам, арсенал был предназначен для применения против людей. Часть своих подельников Автухович использовал, что называется, втёмную.

Задержана и группа анархистов, которая сформировалась на территории Украины и также готовила нападения. Целью экстремистов, как сообщается, была радикализация белорусского общества.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слежка, поджоги, переход через границу. Спецслужбы Беларуси обезвредили группу, которая готовила теракты и нападения в нашей стране. Возглавлял её известный в...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA отправит к Луне первые модули будущей станции не ранее мая 2024 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by