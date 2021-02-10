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Стрельба в больнице в США: один человек погиб, четверо пострадали

10.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в больнице в США: один человек погиб, четверо пострадали

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в одной из больниц Миннесоты (США). Об этом информирует CNN.

Отмечается, что стрельба велась по медучреждению или по кому-то с ним связанному. Подозреваемого 67-летнего мужчину задержали.

В результате инцидента были ранены пять человек, один из них скончался. Одного пострадавшего уже выписали, состояние еще троих оценивается как критическое.

В полицию также поступили сообщения об угрозе взрыва возле больницы. Данная информация не подтвердилась. 

Начато расследование произошедшего.

Фото: CNN

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Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в одной из больниц Миннесоты (США). Об этом информирует CNN. Отмечается, что стрельба велась по...
 
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