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Стрельба в больнице в США: один человек погиб, четверо пострадали
Источник материала: ОНТ
Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в одной из больниц Миннесоты (США). Об этом
Отмечается, что стрельба велась по медучреждению или по кому-то с ним связанному. Подозреваемого 67-летнего мужчину задержали.
В результате инцидента были ранены пять человек, один из них скончался. Одного пострадавшего уже выписали, состояние еще троих оценивается как критическое.
В полицию также поступили сообщения об угрозе взрыва возле больницы. Данная информация не подтвердилась.
Начато расследование произошедшего.
Фото: CNN
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Как минимум один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в одной из больниц Миннесоты (США). Об этом информирует CNN. Отмечается, что стрельба велась по...
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