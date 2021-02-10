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Белорусские юниоры стартовали с победы на международном хоккейном турнире в Будапеште

10.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские юниоры стартовали с победы на международном хоккейном турнире в Будапеште

Белорусские юниоры стартовали с победы на международном хоккейном турнире в Будапеште.

Наша команда, составленная из игроков не старше 18-ти лет, разгромила хозяев соревнований, сверстников из Венгрии – 7:2. Весомый вклад в победу привнёс нападающий Владислав Шило: он забросил одну шайбу и отдал и три голевые передачи. Уже сегодня команда Дмитрий Шульги выйдет на лёд вновь и сразится с молодёжной командой Венгрии. Эта встреча начнётся в 20.40.

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Белорусские юниоры стартовали с победы на международном хоккейном турнире в Будапеште. Наша команда, составленная из игроков не старше 18-ти лет, разгромила хозяев...
 
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