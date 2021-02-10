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В Могилеве - новый главный архитектор
Источник материала: Tut.by
В Могилеве появился новый главный архитектор. Эту должность занял Дмитрий Бабкунов. Информация об этом
До вступления в должность Дмитрий Бабкунов исполнял обязанности заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома.
С декабря 2020 года должность главного архитектора города была вакантна: ее покинул Владимир Скачек, занимавший пост с 2015 года.
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С декабря 2020 года должность главного архитектора города была вакантна.
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