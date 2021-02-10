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В Могилеве - новый главный архитектор

10.02.2021 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве появился новый главный архитектор. Эту должность занял Дмитрий Бабкунов. Информация об этом появилась на сайте исполкома.

До вступления в должность Дмитрий Бабкунов исполнял обязанности заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома.

С декабря 2020 года должность главного архитектора города была вакантна: ее покинул Владимир Скачек, занимавший пост с 2015 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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С декабря 2020 года должность главного архитектора города была вакантна.
 
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