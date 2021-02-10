Вопрос дня. «Почему официальные профсоюзы одновременно не собирали подписи о том, чтобы выпустить из тюрем людей, чьи права нарушены?»

Источник материала: Салiдарнасць

Про хорошо отработанную схему сбора голосов.





Глава провластной ФПБ Михаил Орда накануне сообщил, что под письмом трудящихся в МОТ и ЕС об отмене санкций «свободно и добровольно» подписались 1 130 000 человек.

— У меня сразу возникает вопрос, почему официальные профсоюзы одновременно не собирали подписи о том, чтобы выпустить из тюрем людей, чьи права нарушены, чтобы началиcь расследования убийств и пыток? Почему они отстаивают только право на труд? А что других прав у нас нет, например, на высказывание мнений? Все остальное работников не интересует? — задался вопросом на Примусе директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко.

Он поделился информацией о том, как собирали подписи под письмом ФПБ у его знакомых.

— В школе директор с завучем лично ходили по всем благонадежным, неблагонадежным даже не предлагали подписать. А благонадежных спрашивали: «Ты хочешь больше денег зарабатывать? Тогда подписывай». Вопрос был поставлен так.

И только потом людям, которые подписали, объяснили, что на самом деле они подписали. Просто все были так напуганы директором и завучем, что даже не разбирались, что там написано. А когда поняли, что они против этого, отзывать подписи не стали, чтобы «не нарываться».

Вообще схема по сбору подписей и голосов у нас хорошо отработана. Собирать подписи очень легко. После 9 августа гораздо больше людей, чем сейчас подписались под этим письмом, высказали свое мнение, на что им ответили: это неправильное мнение, оно не соответствует всему тому, что мы решили. 80% — вот правильное мнение, — напомнил Малашко.