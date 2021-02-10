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Белорусы штурмуют сайт Техасского зоопарка, который предлагает дать имя тараканам
Источник материала: Хартия'97
Белорусы штурмуют сайт Техасского зоопарка, который предлагает дать имя тараканам
Новый флешмоб.
Техасский зоопарк предложил интересную акцию ко Дню всех влюбленных. Любой желающий может
Сообщается, что затем этими тараканами будут кормить животных.
Telegram-каналы утверждают, что белорусы штурмуют сайт зоопарка, чтобы дать тараканам имя «Лукашенко». Таких «лукашенок» уже несколько десятков.
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