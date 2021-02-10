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Белорусы штурмуют сайт Техасского зоопарка, который предлагает дать имя тараканам

10.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы штурмуют сайт Техасского зоопарка, который предлагает дать имя тараканам

  • 10.02.2021, 16:28
Белорусы штурмуют сайт Техасского зоопарка, который предлагает дать имя тараканам

Новый флешмоб.

Техасский зоопарк предложил интересную акцию ко Дню всех влюбленных. Любой желающий может заполнить форму, вписать имя своего «бывшего/бывшей» и 13-14 февраля этим именем назовут одного из тараканов.

Сообщается, что затем этими тараканами будут кормить животных.

Telegram-каналы утверждают, что белорусы штурмуют сайт зоопарка, чтобы дать тараканам имя «Лукашенко». Таких «лукашенок» уже несколько десятков.

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