ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Толкавший автобус в Варшаве белорус рассказал о неожиданных последствиях славы

10.02.2021 16:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жители Варшавы восхищаются поступком минчанина и помогают теперь ему решить его проблемы

Толкавший автобус в Варшаве белорус рассказал о неожиданных последствиях славы
Недавно в сеть попало видео, на котором прохожий в одиночку выталкивает буксующий автобус в Варшаве. СМИ нашли героя этого видео. Им оказался 28-летний уроженец Минска Дмитрий Салогуб.

В Варшаве Дмитрий учится на курсах веб-дизайна и подрабатывает аниматором в костюме белого медведя высотой в 4 метра. В этом же костюме он выступал перед белорусскими детьми в лагере для беженцев.

Дмитрий в костюме медведя

– Ищу работу и квартиру, но в связи со случившимися событиями столько людей готовых помочь, что это все эти проблемы скоро будут решены, — рассказал Дмитрий.

В день съёмки нашумевшего видео парень помогал подруге добраться до хостела:

— Наш автобус попал в пробку, мы стояли приблизительно 15 минут. Открылись двери, и я вышел. Прошел, может, километр и увидел автобус, который не может заехать на горку. Буксовал в снегу. Решил его подтолкнуть, потому что ему чуть-чуть не хватало заехать, мне так казалось. Я начал толкать и тут журналист. Получилось, что мы вместе вытолкали его, после чего я дальше пошел. Я даже не ожидал, что это прямой эфир, в тот момент я даже не понял. Думал, что когда-нибудь, что-нибудь посмотрю. Так обычно бывает, потому что меня много кто снимает в разных амплуа, скажем так, но редко доводится посмотреть. Сейчас довелось. Я до сих пор улыбаюсь от комментариев.


Дмитрий Салогуб

После того, как Дмитрий стал знаменитостью, языковая школа подарила ему курс польского языка. Жители Варшавы восхитились его поступком. А Дмитрий иронично заметил, что в России вообще пассажиры самолёт толкали на взлётно-посадочной полосе. Благотворительность – лучшая реклама.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Варшавы восхищаются поступком минчанина и помогают теперь ему решить его проблемы
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионеры Минска вышли на акцию против лжи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by