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Лукашенко призвал жителей Минска помочь с уборкой снега

10.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С зимней стихией борются и в Беларуси. Таких снегопадов в стране не было уже несколько лет. Работа коммунальных служб стала одной из тем разговора Александра Лукашенко с мэром белорусской столицы Владимиром Кухаревым, передает телеканал «МИР 24».

«Жалуются, что мы не успеваем расчищать улицы. Улицы, может, мы и расчищаем. А вот переулки, дворы и чуть ли не подход к дому, к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке. В городе людей надо организовать. Если надо, помочь инструментом. И четко людям сказать: это территория за вами, а это мы вам будем чистить», – сказал Лукашенко.

На минских улицах работает больше 750 единиц техники для уборки снега. Дворники на службе с утра и до позднего вечера. Из-за непогоды в разных точках столицы на дорогах заторы. Затрудняет уборку снега автомобили у обочин и во дворах.

«Со стороны коммунальных служб обозначены и в телеграмм-каналах те точки, в которых выдается соответствующий инвентарь. Мы призываем жителей Минска активно участвовать в уборке придомовых территории в месте их пребывания. Все, что для этого надо, город сделает», – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Такая погода в столице Беларуси сохранится до конца недели.



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Теги: Минск
 
 
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Работа коммунальных служб стала одной из тем разговора президента с мэром белорусской столицы Владимиром Кухаревым.
 
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