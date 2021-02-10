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Лукашенко призвал жителей Минска помочь с уборкой снега
10.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С зимней стихией борются и в Беларуси. Таких снегопадов в стране не было уже несколько лет. Работа коммунальных служб стала одной из тем разговора Александра Лукашенко с мэром белорусской столицы Владимиром Кухаревым, передает телеканал «МИР 24».
На минских улицах работает больше 750 единиц техники для уборки снега. Дворники на службе с утра и до позднего вечера. Из-за непогоды в разных точках столицы на дорогах заторы. Затрудняет уборку снега автомобили у обочин и во дворах.
«Со стороны коммунальных служб обозначены и в телеграмм-каналах те точки, в которых выдается соответствующий инвентарь. Мы призываем жителей Минска активно участвовать в уборке придомовых территории в месте их пребывания. Все, что для этого надо, город сделает», – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.
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Работа коммунальных служб стала одной из тем разговора президента с мэром белорусской столицы Владимиром Кухаревым.
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