«Я не кот!» Почему адвокату на заседании пришлось доказывать судье, что он человек, хотя на нем даже не было балаклавы

В Техасе заседания суда сейчас проходят в олайне. Участники процесса просто подключаются к слушанию дела по видеоконференции в зуме. Казалось бы, что может пойти не так?

Вот, например, Адвокат Род Понтон присоединился к слушанию дела о конфискации имущества в маске кота. Видео с этого заседания попало на ютуб, а потом моментально разлетелось по соцсетям, сообщает Associated Press.

«Я всегда хотел прославиться как отличный адвокат. Теперь я известен тем, что появлялся на заседании суда в виде кота», — признался AP Понтон.

Как только Понтон «пришел» в суд в обличие кота, судья Рой Фергюсон подсказал ему, что стоит выключить фильтр. На что адвокат достойно заметил: «Я онлайн, и я не кот». Судья ответил, что видит это, и стал объяснять, как отключить фильтр. «Кот отнесся ко мне с пониманием. Он был так же расстроен из-за случившегося, как и я», – приводит CNN слова адвоката.

По словам судьи Фергюсона, фильтр на компьютере Понтона включил его сын, а адвокат просто забыл его выключить.

These fun moments are a by-product of the legal profession's dedication to ensuring that the justice system continues to function in these tough times. Everyone involved handled it with dignity, and the filtered lawyer showed incredible grace. True professionalism all around!