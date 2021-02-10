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«Я не кот!» Почему адвокату на заседании пришлось доказывать судье, что он человек, хотя на нем даже не было балаклавы
Источник материала: KYKY>
В Техасе заседания суда сейчас проходят в олайне. Участники процесса просто подключаются к слушанию дела по видеоконференции в зуме. Казалось бы, что может пойти не так?
Вот, например, Адвокат Род Понтон присоединился к слушанию дела о конфискации имущества в маске кота. Видео с этого заседания попало на ютуб, а потом моментально разлетелось по соцсетям,
«Я всегда хотел прославиться как отличный адвокат. Теперь я известен тем, что появлялся на заседании суда в виде кота», — признался AP Понтон.
Как только Понтон «пришел» в суд в обличие кота, судья Рой Фергюсон подсказал ему, что стоит выключить фильтр. На что адвокат достойно заметил: «Я онлайн, и я не кот». Судья ответил, что видит это, и стал объяснять, как отключить фильтр. «Кот отнесся ко мне с пониманием. Он был так же расстроен из-за случившегося, как и я», – приводит CNN слова адвоката.
По словам судьи Фергюсона, фильтр на компьютере Понтона включил его сын, а адвокат просто забыл его выключить.
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«Я не кот!» Почему адвокату на заседании пришлось доказывать судье, что он человек, хотя на нем даже не было балаклавы
В Техасе заседания суда сейчас проходят в олайне. Участники процесса просто подключаются к слушанию дела по видеоконференции в зуме. Казалось бы, что может пойти...
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