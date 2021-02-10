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Вред сахара

Стоит ли полностью отказываться от сладкого

Как правильно есть сладкое

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как нужно есть сладкое без вреда для здоровья От сладкого люди часто набирают вес и это далеко не все последствия.

Согласно утверждениям диетологов, чаепитие со сладостями и мучными изделиями не укрепляет здоровье, а только ослабляет иммунитет. От чрезмерного употребления сладостей будет плохо работать поджелудочная железа. Так со временем может развиться сахарный диабет.От сладкого люди часто набирают вес и это далеко не все последствия, которые могут появиться после употребления сладостей. Любителям сладкого следует найти себе альтернативу. Например, можно есть мармелад, зефир, пастилу или черный шоколад.Сахар сам по себе не является вредным, но в яд его превращает большое количество. При чрезмерном употреблении сахара у человека могут появиться проблемы со здоровьем, поэтому необходимо сокращать его потребление. Это еще не значит, что утренний кофе нужно заменить на горький эспрессо без сахара.Сахар может попадать в желудок разными путями. К примеру, если посмотреть состав черного хлеба, то там можно увидеть сахар в качестве одного из составляющих ингредиентов. Это еще раз доказывает то, что полностью от сладостей не получится отказаться.Каждый в праве самостоятельно решать, отказываться ему от употребления сладкого или нет. Лучше, конечно же, избегать употребления продуктов, в составе которых имеется сахар.В том случае, когда хочется побаловать себя сладким, нужно помнить о том, что потом следует избавиться от набранных калорий. В данном случае хорошо этому поможет физическая активность. Можно съесть сладкое, а потом отправиться на беговую дорожку. Главное, израсходовать набранные калории.Врачи-эндокринологи рекомендуют ограничивать себя в употреблении сладостей. Не стоит ежедневно есть сладкое, хотя и полностью от него отказываться тоже нет следует.Чтобы совсем не убирать сладкое из рациона, можно заменить его такими продуктами: мед, мармелад, сухофрукты или зефир. Мед менее калорийный и более полезный, при этом его легче воспринимает организм. У мармелада приятный вкус, при этом он насыщает организм пектинами, нормализует работу ЖКТ и очищает от токсинов.Пастила и зефир так же содержат пектин, при этом их можно сделать самостоятельно в домашних условиях.