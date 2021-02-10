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Ощущения, которые предшествуют наступлению инфаркта
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Что понимают под инфарктом
За процессы жизнедеятельности человеческого организма отвечает ряд систем и органов. В их состав входит и сердечная деятельность.
При помощи небольшого мышечного органа весом около 300 грамм происходит насыщение тканей кислородом и питательными веществами. Сердце каждый день сокращается свыше 100 тыс. раз. Необходимо это для бесперебойной циркуляции крови по сосудам. Именно эта биологическая жидкость доставляет питательные вещества и кислород клеткам человеческого организма.
Сердце тоже нуждается в поддержке и питании. Для этого к нему «подсоединены» две большие коронарные артерии. По ним течёт обогащённая кислородом кровь. Из неё сердечные мышцы получают необходимые вещества для своей бесперебойной работы.
Бываю случаи, когда одна из артерий по каким-то причинам закупоривается. С этого момента в определённом участке сердца начинает развиваться кислородное голодание.
Недостаток кислорода приводит к развитию сердечной ишемии. Она, в свою очередь, – к отмиранию клеток мышечной ткани сердца.
В медицинской среде есть такое понятие, как «смерть сердечной мышцы» или инфаркт миокарда. Без своевременной и экстренной врачебной помощи человек может умереть.
Зачастую сердечные приступы длятся несколько часов. Всё это время человека могут сопровождать неприятные ощущения.
Какие ощущения являются признаками развивающегося инфаркта
Врачи отмечают, что бывают случаи, когда сердечный приступ протекает без каких-либо признаков, человек не ощущает опасных симптомов. Но зачастую о развивающемся инфаркте может говорить боль в груди, и не только.
Симптомы инфаркта:
головокружение;
затруднённое дыхание;
тошнота;
обморочное состояние;
дискомфорт в грудной клетке;
неприятные ощущения в руке, шее или челюсти;
бросание в холодный пот.
Американские учёные выделили ещё один признак, который появляется перед развивающимся сердечным приступом.
Какие ощущения во рту говорят о наступающем инфаркте
Американские учёные совместно с профессорами Ланкастерского университета, расположенного в Великобритании, провели масштабное исследование. Им удалось выявить дополнительные признаки, которые свидетельствуют о развивающемся инфаркте.
Предвестниками сердечного приступа могут быть:
кисловатый привкус во рту;
ощущения в челюсти, напоминающие зубную боль.
Зачастую эти признаки наступающего инфаркта встречаются у людей с проблемами в ротовой полости, среди которых встречается кариес и заболевания дёсен.
Бактерии из ротовой полости могут попасть в кровеносную систему, спровоцировав воспалительные процессы. В том числе и сердечной мышцы.
Для того чтобы сохранить жизнь, медики рекомендуют следить за здоровьем не только зубов и полости рта. При первых неприятных ощущениях лучше обратиться за квалифицированной врачебной помощью.
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Бактерии из ротовой полости могут попасть в кровеносную систему.
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