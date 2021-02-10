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Что понимают под инфарктом

Какие ощущения являются признаками развивающегося инфаркта

Какие ощущения во рту говорят о наступающем инфаркте

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ощущения, которые предшествуют наступлению инфаркта Бактерии из ротовой полости могут попасть в кровеносную систему.

За процессы жизнедеятельности человеческого организма отвечает ряд систем и органов. В их состав входит и сердечная деятельность.При помощи небольшого мышечного органа весом около 300 грамм происходит насыщение тканей кислородом и питательными веществами. Сердце каждый день сокращается свыше 100 тыс. раз. Необходимо это для бесперебойной циркуляции крови по сосудам. Именно эта биологическая жидкость доставляет питательные вещества и кислород клеткам человеческого организма.Сердце тоже нуждается в поддержке и питании. Для этого к нему «подсоединены» две большие коронарные артерии. По ним течёт обогащённая кислородом кровь. Из неё сердечные мышцы получают необходимые вещества для своей бесперебойной работы.Бываю случаи, когда одна из артерий по каким-то причинам закупоривается. С этого момента в определённом участке сердца начинает развиваться кислородное голодание.Недостаток кислорода приводит к развитию сердечной ишемии. Она, в свою очередь, – к отмиранию клеток мышечной ткани сердца.В медицинской среде есть такое понятие, как «смерть сердечной мышцы» или инфаркт миокарда. Без своевременной и экстренной врачебной помощи человек может умереть.Зачастую сердечные приступы длятся несколько часов. Всё это время человека могут сопровождать неприятные ощущения.Врачи отмечают, что бывают случаи, когда сердечный приступ протекает без каких-либо признаков, человек не ощущает опасных симптомов. Но зачастую о развивающемся инфаркте может говорить боль в груди, и не только.Симптомы инфаркта:головокружение;затруднённое дыхание;тошнота;обморочное состояние;дискомфорт в грудной клетке;неприятные ощущения в руке, шее или челюсти;бросание в холодный пот.Американские учёные выделили ещё один признак, который появляется перед развивающимся сердечным приступом.Американские учёные совместно с профессорами Ланкастерского университета, расположенного в Великобритании, провели масштабное исследование. Им удалось выявить дополнительные признаки, которые свидетельствуют о развивающемся инфаркте.Предвестниками сердечного приступа могут быть:кисловатый привкус во рту;ощущения в челюсти, напоминающие зубную боль.Зачастую эти признаки наступающего инфаркта встречаются у людей с проблемами в ротовой полости, среди которых встречается кариес и заболевания дёсен.Бактерии из ротовой полости могут попасть в кровеносную систему, спровоцировав воспалительные процессы. В том числе и сердечной мышцы.Для того чтобы сохранить жизнь, медики рекомендуют следить за здоровьем не только зубов и полости рта. При первых неприятных ощущениях лучше обратиться за квалифицированной врачебной помощью.