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"Белые лебеди" в небе над тремя морями – видео полета ракетоносцев

10.02.2021 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Полет ракетоносцев был плановым и осуществлялся над нейтральными водами морей, об этом сообщили в Минобороны России. "Белые лебеди" провели в небе в общей сложности 12 часов, что далеко не рекорд для этих самолетов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота", - рассказали в военном ведомстве РФ.

Там отметили, что все полеты самолетов ВКС России осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Изначально Ту-160 создавался в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика В-1 (американцы построили 21 такой самолет). Однако Ту-160 изначально имел несколько проектных модификаций. В прошлом году впервые в небо поднялись модернизированные ракетоносцы Ту-160М, они способны развивать невероятную для стратегического бомбардировщика скорость – до 2200 км/час и по другим характеристикам также значительно превосходит западные аналоги.

 
 
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Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили полет над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями. Кадры полета смотрите на видео.
 
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