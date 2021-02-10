Денежные доходы населения за январь не будут индексироваться

Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси, установленные от бюджета прожиточного минимума, за январь этого года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.





Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за январь 2021 года к декабрю 2020-го составил 101,1%. Он не превысил 5%-ный порог к ноябрю 2020 года — месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума. Поэтому денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за январь этого года не подлежат.

Кроме того, поскольку с 1 января 2021 года пересмотрены размеры базовой ставки и базовой величины, то и денежные доходы, установленные от этих нормативов, за январь проиндексированы в виде единовременного пересмотра.

Также с 1 января 2021 года пересмотрена величина минимальной заработной платы — она установлена в размере 400 рублей.

Индексации подлежат доходы физических лиц, выплачиваемые из бюджетных источников, включая зарплаты и выплаты на основе среднего заработка, пособия по безработице, стипендии.