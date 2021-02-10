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Житель Рогачева «сливал» информацию о милиционерах

10.02.2021 16:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оперативники гомельского управления ГУСБ МВД установили 23-летнего пользователя запрещенного в Беларуси телеграм-канала: молодой человек собирал сведения о сотрудниках районной милиции и отправлял их администратору ресурса.

Житель Рогачева «сливал» информацию о милиционерах

Со слов парня, он решился на такой шаг, чтобы отомстить за отказ в трудоустройстве: сначала в следственные органы, а затем – в милицию, указали в сообщении пресс-службы МВД.

 

 

По результатам которой действиям жителя райцентра будет дана правовая оценка.

 
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Оперативники гомельского управления ГУСБ МВД установили 23-летнего пользователя запрещенного в Беларуси телеграм-канала: молодой человек собирал сведения о...
 
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