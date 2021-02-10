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МАЗ показал в Москве свой шаттл в васильковой ливрее и сразу же такой продал

10.02.2021 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы подробно рассказывали про этот автобус — МАЗ-271, перронник для аэропортов. Минчане показали модель на выставке NAIS 2021 в Москве, подготовив модель в необычной оклейке — с васильками на желтом фоне. И сразу позитивная новость — уже есть покупатели из Омска.

Шаттл последнего поколения впервые представили год назад. Первые шесть автобусов собраны для аэропорта Борисполь (Киев), где их уже успешно используют. Теперь же моделью заинтересовались и в России: МАЗ-271 будет доставлять пассажиров к трапам самолетов в Омске. Как ожидается, ему найдется место и в других аэропортах.

МАЗ показал в Москве свой шаттл в васильковой ливрее и сразу же такой продал

Силуэт МАЗ-271 сравнивают с заточенным карандашом: широкая кабина с панорамным остеклением и двери по обоим бортам. Характерным его также делают светодиодные фары сзади и отсутствие впереди зеркал заднего вида — вместо них стоят видеокамеры.

Автобус получился большим: длина — 14,48 метра, ширина — 3,19, а высота — 3,25. Внутри вмещается до 112 человек, а попасть в салон можно через двустворчатые двери — по три с каждой стороны. При посадке срабатывает система книлинга: пол наклоняется, а для людей с ограниченными возможностями продуман трап.

МАЗ показал в Москве свой шаттл в васильковой ливрее и сразу же такой продал

В шаттле используется двигатель Daimler класса Евро-5 на 238 л. с. в паре с коробкой-автоматом Allison. Из интересного: выхлопная труба выведена на обе стороны автобуса, но при открытии дверей с одной стороны блокируется — так пассажиры могут дышать свежим воздухом.

Особенный. Минский автозавод выпустил перронный автобус нового поколения

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Мы подробно рассказывали про этот автобус — МАЗ-271, перронник для аэропортов. Минчане показали модель на выставке NAIS 2021 в Москве, подготовив модель в необычной...
 
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