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Слухи: Huawei выпустит игровую консоль

10.02.2021 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Китайские источники сообщают, что Huawei может выпустить полноценную игровую консоль наподобие PlayStation или Xbox. А перед этим собирается представить линейку геймерских ноутбуков. И случиться это может уже в этом году.

Опыт у компании есть: под брендом Honor уже выходил игровой ноутбук Hunter. В начале этого года компания представила MateBook X Pro, MateBook 13 и 14 на процессорах Intel 11-го поколения. В ближайшее время представят ноутбук на платформе AMD.

В 2014 году на выставке CES компания уже пыталась зайти в нишу игровых консолей. Показала устройство Tron. Это была цилиндрическая консоль на Android, которая подключалась к телевизору. Ее тогда планировали продавать за $120.

Пока цены на комплектующие сходят с ума. Новая, маленькая, тихая и быстрая приставка Xbox Xeries S — 1059 р.

Игровая приставка Microsoft Xbox Series S
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8 предложений

 
 
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Китайские источники сообщают, что Huawei может выпустить полноценную игровую консоль наподобие PlayStation или Xbox. А перед этим собирается представить линейку геймерских...
 
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