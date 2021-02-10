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Слухи: Huawei выпустит игровую консоль
Источник материала: Onliner
Китайские источники сообщают, что Huawei может
Опыт у компании есть: под брендом Honor уже выходил игровой ноутбук Hunter. В начале этого года компания представила MateBook X Pro, MateBook 13 и 14 на процессорах Intel 11-го поколения. В ближайшее время представят ноутбук на платформе AMD.
В 2014 году на выставке CES компания уже пыталась зайти в нишу игровых консолей. Показала устройство Tron. Это была цилиндрическая консоль на Android, которая подключалась к телевизору. Ее тогда планировали продавать за $120.
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