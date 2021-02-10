Слухи: Huawei выпустит игровую консоль

Источник материала: Onliner

Китайские источники сообщают, что Huawei может выпустить полноценную игровую консоль наподобие PlayStation или Xbox. А перед этим собирается представить линейку геймерских ноутбуков. И случиться это может уже в этом году.

Опыт у компании есть: под брендом Honor уже выходил игровой ноутбук Hunter. В начале этого года компания представила MateBook X Pro, MateBook 13 и 14 на процессорах Intel 11-го поколения. В ближайшее время представят ноутбук на платформе AMD.

В 2014 году на выставке CES компания уже пыталась зайти в нишу игровых консолей. Показала устройство Tron. Это была цилиндрическая консоль на Android, которая подключалась к телевизору. Ее тогда планировали продавать за $120.