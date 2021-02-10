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Сборная Беларуси выступает в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

10.02.2021 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке со смешанной эстафеты.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду сегодня представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова.

Основные претенденты на медали заявили следующие составы:

Россия: Логинов, Латыпов, Миронова, Кайшева.

Норвегия: Лагрейд, Й. Бё, Экхофф, Олсбю-Ройзеланд.

Франция: Жаклен, Фийон-Майе, Шевалье, Симон.

Германия: Лессер, Пайффер, Херманн, Пройс.

Швейцария: Вегер, Финелло, С. Гаспарин, Хекки.

Италия: Бионаз, Хофер, Витоцци, Вирер.

Украина: Прима, Пидручный, Джима, Пидгрушная.

Австрия: Коматц, Эдер, Здоуц, Хаузер.

Швеция: Самуэльссон, Понсилуома, Перссон, Х. Оберг.

Чехия: Моравец, Крчмар, Давидова, Харватова.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке со смешанной эстафеты.
 
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