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Сборная Беларуси выступает в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке со смешанной эстафеты.
Нашу команду сегодня представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова.
Основные претенденты на медали заявили следующие составы:
Россия: Логинов, Латыпов, Миронова, Кайшева.
Норвегия: Лагрейд, Й. Бё, Экхофф, Олсбю-Ройзеланд.
Франция: Жаклен, Фийон-Майе, Шевалье, Симон.
Германия: Лессер, Пайффер, Херманн, Пройс.
Швейцария: Вегер, Финелло, С. Гаспарин, Хекки.
Италия: Бионаз, Хофер, Витоцци, Вирер.
Украина: Прима, Пидручный, Джима, Пидгрушная.
Австрия: Коматц, Эдер, Здоуц, Хаузер.
Швеция: Самуэльссон, Понсилуома, Перссон, Х. Оберг.
Чехия: Моравец, Крчмар, Давидова, Харватова.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке со смешанной эстафеты.
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