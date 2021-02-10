«Газотурбинный боевой монстр». Американское издание оценило последний советский танк

Источник материала: Tut.by

В 2021 году исполнилось 45 лет с момента принятия на вооружение танка Т-80 — одной из самых мощных и новаторских боевых машин времен холодной войны. Военное издание Military Watch оценивает перспективы этого танка и делает вывод, есть ли у него будущее.



Фото: wikipedia.org

Т-80 был основан, как и Т-72, на конструкции более старого советского ОБТ Т-64, однако в отличие от «семьдесят второго» не представлял собой облегченную и удешевленную версию, а изначально делался как более продвинутая модель. Танк предназначался исключительно для Советской армии и до распада СССР никогда не предлагался на экспорт.

Уникальной особенностью машины стал газотурбинный двигатель — таких танков в мире на момент ввода в строй Т-80 не было вообще. Газотурбинная силовая установка имела большие преимущества перед дизельной, особенно в холодном климате, однако двигатель потреблял намного больше топлива и имел низкую долговечность. Пушка Т-80 не отличалось от 125-миллиметрового гладкоствольного орудия на Т-72 и могла стрелять как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами.

Особенностью Т-80 стал надежный автомат заряжания «Корзина», который позволил сократить экипаж машины всего до трех человек. За более чем четыре десятилетия танк «оброс» усовершенствованиями, и последняя версия Т-80БВМ сильно отличается от изначальной машины. Так, на этой версии устанавливается активная защита «Реликт», усовершенствованная пушка 2А46М-4, новая система управления огнем, улучшенная композитная броня, новый двигатель и прицел «Сосна-У».

Сейчас на вооружении российской армии состоит порядка 330 Т-80БВ и 150 танков Т-80БВМ, и модернизация до версии БВМ продолжается. Еще около 3000 машин находится на хранении, поскольку такую танковую армаду, какую имел Советский Союз, экономика России не потянет.

Т-80БВМ является основой российских бронетанковых сил в Арктике — в первую очередь из-за лучших характеристик газотурбинного двигателя в холодном климате. Однако вследствие распада СССР не удалось завершить особенно амбициозную программу по кардинальному повышению огневой мощи танка — установке на нем 152-миллиметровой пушки. Также высокие расходы и требования к ТО танка привели к тому, что Россия предпочла в качестве основного более дешевый Т-90 — развитие Т-72.

Зато Т-80 с начала 90-х годов пошел на экспорт, и такие машины поставлялись в Египет, Йемен, Пакистан, Таиланд и Южную Корею. Кроме того, «восьмидесятые» в небольших количествах производятся в Украине, однако страна постоянно сталкивается с производственными трудностями и дороговизной машин.

Несмотря ни на что, уникальная пригодность Т-80 для экстремальных климатических условий и его техническое совершенство означают, что «газотурбинный боевой монстр» останется на вооружении как минимум до конца 2040-х годов и все это время будет продолжать обновляться, улучшая броню, датчики и вооружение, заключает Military Watch.