Монеточка и Сергей Бурунов перепели «Белые розы». И даже сняли клип

Источник материала: Tut.by

Певица Монеточка и актер Сергей Бурунов, которые вместе снялись в комедии «Родные» , что завтра выходит в прокат, сделали кавер на легендарную песню «Белые розы» советской группы «Ласковый май». Получилось очень атмосферно, посмотрите.

Лиза Монеточка сказала, что они с Буруновым так подружились на съемках фильма «Родные», что даже решили записать вместе песню. А Сергей добавил: «Да, мою любимую. И даже сняли на нее клип».

Комедию «Родные» написали авторы «Горько!» и «Самый лучший день». По сюжету отец семейства (Бурунов) однажды утром решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет. Еще компания заезжает к Андрею Григорьеву-Аполлонову, одному из «Иванушек», чтобы устроить дочери (Монеточке) прослушивание. Трейлер мы публиковали здесь .

Комедия «Родные» Где: во всех кинотеатрах

Когда: в кино с 11 февраля

Сколько: от 6 рублей Купить билет