Официальная статистика: в январе заметно выросли цены на продукты

Источник материала: Tut.by

Товары и платные услуги в январе в Беларуси подорожали на 1,1%, следует из данных Белстата. Заметнее всего подорожали продукты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Непродовольственные товары в январе подорожали на 1,3%, продовольственные — на 1,5%, а платные услуги — на 0,3%. В годовом выражении рост составил 8,7%, 6,6% и 8% соответственно.

Напомним, с 1 января повысили тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги, а также подняли НДС на лекарства, медизделия, многие продукты и детские товары, что отразилось на розничных ценах.

Накануне профсоюзы сообщили , что в январе выросли цены на многие лекарства, причем на отдельные — больше чем на 10%. Стоимость лекарств выросла в основном из-за повышения НДС с 1 января, уточняют профсоюзы. Они также отмечают заметный рост цен на белорусские овощи и фрукты. В федерации предлагают властям совершить некоторые действия, чтобы решить проблему с подорожанием этих позиций.

В 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.

Если вы зафиксировали заметное подорожание на те или иные товары, услуги, лекарства и у вас есть фото цен и чеки для сравнения, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяют, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Годовая инфляция на 2021-й в программе социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). Премьер-министр Роман Головченко ранее заявлял , что прогноз по инфляции на 2021-й — 5% (декабрь к декабрю). Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства , медизделия, продовольственные и детские товары , что должно отразиться на ценах в рознице.