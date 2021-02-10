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Инфляция в Беларуси в январе 2021 разогналась до 7,7%

10.02.2021 17:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Цены на потребительские товары и услуги в январе 2021 года в Беларуси выросли на 7,7% по сравнению январем 2020 годом.

К декабрю 2020 года цены выросли на 1,1%, сообщил Белстат РБ.

Цены на продовольственные товары выросли на 6,6% в годовом выражении и на 1,5% к декабрю прошлого года.

Непродовольственные товары подорожали на 8,7% по сравнению с январем 2020 года, к декабрю цены выросли на 1,3%.

Тарифы на услуги в синеокой повысились соответственно на 8,0% и 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101%.

 
 
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Цены на потребительские товары и услуги в январе 2021 года в Беларуси выросли на 7,7% по сравнению январем 2020 годом.
 
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