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Криптовалюта Ethereum 10 февраля установила новый рекорд

10.02.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как передает Укринформ, об этом сообщает Coindesk.

По данным торгов, по состоянию на 10:14 по киевскому времени стоимость Ethereum выросла до 1830 долларов.

Впрочем, через несколько часов стоимость ее снизилась до 1748 долларов.

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Ethereum - криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе разумных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как передает Укринформ, об этом сообщает Coindesk.
 
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