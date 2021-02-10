Криптовалюта Ethereum 10 февраля установила новый рекорд

По данным торгов, по состоянию на 10:14 по киевскому времени стоимость Ethereum выросла до 1830 долларов.





Впрочем, через несколько часов стоимость ее снизилась до 1748 долларов.





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Ethereum - криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе разумных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin.