Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Мы очень горды, польщены (и немного поражены), что Сильвестр Сталлоне теперь является одним из наших клиентов», — говорится в посте. — «Мы продали ему этот прекрасный Corvette С8 2021 года. На фото — владелец автосалона Бо Триветт и его жена Дженифер, доставившие машину. Спасибо за творчество, Слай!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сердцем не стареть: взгляните на новую машину Сталлоне Это же новейший Chevrolet Corvette С8 с разгоном до сотни за 3 секунды. Старт производства назначен только на 16 февраля.

Фанаты модели могли заметить, что Корвет Слая не снабжен опциональным пакетом Z51 Performance Package, который, по данным Motor1, выбирает 76% покупателей Corvette С8. Однако этот пакет отвечает за тормоза, охлаждение, управляемость и еще ряд параметров (включая внешнюю атрибутику), но на отдачу мотора влияет незначительно.И будучи абсолютно стандартным, спорткар 74-летней звезды, подарившей нам «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимых», обладает мощностью 490 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды... Кстати, помимо указанных блокбастеров Сталлоне был актером и сценаристом фильма «Гонщик» (2001), но особого успеха тот фильм не сыскал.