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Сердцем не стареть: взгляните на новую машину Сталлоне

10.02.2021 17:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сердцем не стареть: взгляните на новую машину Сталлоне
Иллюстративное фото
Революционный «восьмой» Chevrolet Corvette со среднемоторной компоновкой был представлен летом 2019 года, но в 2020 году едва запущенное производство было приостановлено из-за пандемии — возобновление ожидается лишь 16 февраля. Однако это не коснулось как минимум одного из клиентов компании — в Facebook одного из американских дилеров появилось сообщение о том, что Corvette С8 в фирменной синей окраске приобрел Сильвестр Сталлоне.

Мы очень горды, польщены (и немного поражены), что Сильвестр Сталлоне теперь является одним из наших клиентов», — говорится в посте. — «Мы продали ему этот прекрасный Corvette С8 2021 года. На фото — владелец автосалона Бо Триветт и его жена Дженифер, доставившие машину. Спасибо за творчество, Слай!»


Сердцем не стареть: взгляните на новую машину Сталлоне

Фанаты модели могли заметить, что Корвет Слая не снабжен опциональным пакетом Z51 Performance Package, который, по данным Motor1, выбирает 76% покупателей Corvette С8. Однако этот пакет отвечает за тормоза, охлаждение, управляемость и еще ряд параметров (включая внешнюю атрибутику), но на отдачу мотора влияет незначительно.

И будучи абсолютно стандартным, спорткар 74-летней звезды, подарившей нам «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимых», обладает мощностью 490 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды... Кстати, помимо указанных блокбастеров Сталлоне был актером и сценаристом фильма «Гонщик» (2001), но особого успеха тот фильм не сыскал.
 
 
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Это же новейший Chevrolet Corvette С8 с разгоном до сотни за 3 секунды. Старт производства назначен только на 16 февраля.
 
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