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«Наше понимание Нивы заключается в том, чтобы представить ее как технический продукт, как некую целевую конструкцию для экстремальных условий, для интенсивного использования. Подобно Land Rover Defender или Suzuki Jimny», — отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Renault о новой Ниве: она появится в Европе и Америке Версии Нивы будут представлены на других рынках под брендом Renault с «дифференциацией в дизайне».

Он сказал, что новая Нива будет иметь отпечаток ретростиля, как и грядущий небольшой электромобиль Renault 5. Это может «зажечь» интерес покупателей к бренду Lada в России.«Это будет похоже на оживление модели Fiat 500», — сказал он, имея в виду перезапуск мини-автомобиля, который, как считается, возродил бренд в 2010-х годах, когда Лука де Мео был генеральным директором Fiat.У нее будет короткая передача, высокий клиренс и хорошие углы въезда для бездорожья. Это очень простой и практичный автомобиль, его рынком может также стать Швейцария или Австрия, он пригодится покупателю, у которого есть шале, и единственный способ добраться туда – на такой машине.В Группе уверены, что в Европе есть рынок для Нивы с такими характеристиками. Конечно, там эта модель не будет массовой, речь не о 100 тыс. автомобилей, но это будет достаточно прибыльная рыночная ниша.Также версии Нивы будут представлены под брендом Renault, их планируют продавать и на рынках за пределами Европы, таких как Южная Америка. Тут Лука де Мео подробностей не сообщил, за исключением того, что будет «большая дифференциация в дизайне». То есть предполагается, что каждая версия будет индивидуальна, обладая при этом 85% общих компонентов.