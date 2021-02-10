Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Краш-тесты показали, к чему приводит повышение скорости при ДТП В рамках специального исследования влияния скорости на повреждения автомобиля во время ДТП американцы провели серию интересных краш-тестов. С результатами стоит...

Чтобы понять, насколько сильно увеличение скорости при ударе сказывается на структурной целостности и безопасности автомобиля, исследователи разбили одну и ту же модель на 64, 80 и 90 км/ч. Опыты проводились со среднестатистическим автомобилем американского автопарка – Honda CR-V 2010 года выпуска. В своё время японский кроссовер получил за безопасность пять звёзд.Как и ожидалось, даже незначительное увеличение скорости в момент удара серьёзно уменьшает шансы водителя и пассажиров на выживание. Уже на 64 км/ч специалистами были зафиксированы «заметные структурные повреждения и увеличение нагрузки на все участки тела манекенов». На скорости 80 км/ч зафиксированы «существенная деформация дверного проёма со стороны водителя, сокращение пространства в ногах водителя и опасные нагрузки». При фронтальном ударе на скорости 90 км/ч все системы безопасности оказались бесполезны: зафиксированы серьёзные травмы головы и шеи, высокий риск переломов костей ног. При такой скорости удара риск необратимых травм чрезвычайно высок.Вывод специалистов предельно прост: чем выше разрешённая скорость движения, тем меньше у водителей шансов замедлиться до безопасного скоростного порога в момент удара. Опыт наглядно демонстрирует, что скоростные лимиты действуют не просто так – они действительно повышают безопасность. С законами физики шутки плохи.