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Маскалев: секреты профессии дипломата и специфика работы посольства РФ

10.02.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы дискуссии: 

© Sputnik / Виктор Толочко
Не только об интеграции: Лавров и Макей поговорили по телефону

― о преимуществах и опасностях дипломатической службы;

― разные страны ― разная специфика;

― кому из дипломатических работников положена специальная форма?

― как пандемия повлияла на работу посольства?

― посольские футбольные баталии и иные спортивные мероприятия.

Программу "Горизонт событий" с участием пресс-секретаря Посольства России в Беларуси Алексея Маскалева смотрите на Sputnik Беларусь.

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День дипломатического работника Российской Федерации отмечается 10 февраля ― беседа с пресс-секретарем Посольства России в Беларуси Алексеем Маскалевым.
 
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