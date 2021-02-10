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Маскалев: секреты профессии дипломата и специфика работы посольства РФ
10.02.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы дискуссии:
© Sputnik / Виктор Толочко
― о преимуществах и опасностях дипломатической службы;
― разные страны ― разная специфика;
― кому из дипломатических работников положена специальная форма?
― как пандемия повлияла на работу посольства?
― посольские футбольные баталии и иные спортивные мероприятия.
Программу "Горизонт событий" с участием пресс-секретаря Посольства России в Беларуси Алексея Маскалева смотрите на Sputnik Беларусь.
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День дипломатического работника Российской Федерации отмечается 10 февраля ― беседа с пресс-секретарем Посольства России в Беларуси Алексеем Маскалевым.
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