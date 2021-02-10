В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь

Около 9 утра 10 февраля в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района.





В ходе ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 79-летней женщины и ее 63-летней дочери, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По факту гибели женщин Березинским РОСК проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы.