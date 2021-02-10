ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь

10.02.2021 17:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Около 9 утра 10 февраля в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района.

В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь

В ходе ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 79-летней женщины и ее 63-летней дочери, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По факту гибели женщин Березинским РОСК проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 9 утра 10 февраля в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сердцем не стареть: взгляните на новую машину Сталлоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by