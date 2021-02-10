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В Березинском районе на пожаре погибли мать и дочь
Источник материала: Навiны
Около 9 утра 10 февраля в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района.
В ходе ликвидации пожара обнаружены тела проживавших там 79-летней женщины и ее 63-летней дочери, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По факту гибели женщин Березинским РОСК проводится проверка. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая, а также судебно-медицинские экспертизы.
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Около 9 утра 10 февраля в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в агрогородке Погост Березинского района.
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