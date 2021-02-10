Так майнят криптовалюты на ноутбуках

Источник материала: Onliner

Если вы думали, что по ночам геймеров в кошмарах мучают только видеокарты, то ошибались. Дефицит видеокарт нового поколения ощущают и криптовалютные шахтеры. А потому они начинают засматриваться даже в сторону игровых ноутбуков. На эти фотографии больно смотреть: десятки (а может и сотни) ноутбуков майнят криптовалюты.

Вероятно, совсем скоро такие ноутбуки окажутся в столь же жестком дефиците, как и видеокарты. Хорошо, что на игровых консолях майнить еще не научились. Или?..