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Так майнят криптовалюты на ноутбуках

10.02.2021 17:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы думали, что по ночам геймеров в кошмарах мучают только видеокарты, то ошибались. Дефицит видеокарт нового поколения ощущают и криптовалютные шахтеры. А потому они начинают засматриваться даже в сторону игровых ноутбуков. На эти фотографии больно смотреть: десятки (а может и сотни) ноутбуков майнят криптовалюты.

Вероятно, совсем скоро такие ноутбуки окажутся в столь же жестком дефиците, как и видеокарты. Хорошо, что на игровых консолях майнить еще не научились. Или?..

Пока цены на комплектующие сходят с ума. Новая, маленькая, тихая и быстрая приставка Xbox Xeries S — 1059 р.

Игровая приставка Microsoft Xbox Series S
8 отзывов
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1059 р.
8 предложений

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Если вы думали, что по ночам геймеров в кошмарах мучают только видеокарты, то ошибались. Дефицит видеокарт нового поколения ощущают и криптовалютные шахтеры. А...
 
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