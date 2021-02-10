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В Бресте задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

10.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Бресте задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо

  • 10.02.2021, 17:18
В Бресте задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Андрей Шарендо
Фото: charter97.org

Его увезли в ИВС.

Как сообщает «Брестская газета», активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо увезли в ИВС, судя по всему, отбывать наложенный ранее административный арест.

Напомним, его супруга Полина Шарендо-Панасюк уже второй месяц незаконно находится в СИЗО. На нее сфабрикованно уголовное дело. У пары двое несовершеннолетних детей.

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Теги: Брест
 
 
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