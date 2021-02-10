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В Бресте задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Источник материала: Хартия'97
В Бресте задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо
Его увезли в ИВС.
Как сообщает
Напомним, его супруга Полина Шарендо-Панасюк уже второй месяц незаконно находится в СИЗО. На нее сфабрикованно уголовное дело. У пары двое несовершеннолетних детей.
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Его увезли в ИВС.
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