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«Беларуськалий является одним из основных источников финансирования самого Лукашенко»

10.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Беларуськалий является одним из основных источников финансирования самого Лукашенко»

  • 10.02.2021, 17:12
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«Беларуськалий является одним из основных источников финансирования самого Лукашенко»

Белорусы Великобритании призвали норвежскую компанию Yara к бойкоту продукции солигорского предприятия.

Белорусская диаспора Великобритании инициировала общественную петицию к норвежской компании Yara, сообщает Telegram-канал «Баста!»

Они благодарят компанию за их позицию в области прав трудящихся и прав человека и призывают не ослаблять давление на руководство Беларуськалия. Белорусы просят норвежцев приостановить сотрудничество с одним из основных источников доходов режима Лукашенко.

На данный момент петиция уже имеет почти 14000 подписей.

Публикуем полный текст петиции:

«Белорусская община всего мира хотела бы выразить свою глубочайшую признательность за вашу принципиальную и последовательную позицию в отношении нарушения прав человека и трудящихся в Республике Беларусь последовавших за провальными президентскими выборами в августе 2020 года. Мы рады, что Беларуськалий - один из крупнейших бизнесов в нашей стране, имеет в своих партнерах компанию с настолько безупречной репутацией, ставящую во главу угла корпоративную ответственность и этический подход к ведению бизнеса.

Белорусы всего мира внимательно следили за вашим oбщением с высшим руководством «Беларуськалия» в отношении репрессий, направленных на рабочих, которые начали забастовку, требуя улучшений условий труда, прекращения противоправных действий в отношении сотрудников компании наряду с требованиями положить конец насилию, беззаконию, незаконным заключениям под стражу, и узурпации власти жестоким режимом Александра Лукашенко.

С глубоким сожалением мы вынуждены просить вас о временной приостановке сотрудничества с Беларуськалием: несмотря на официальные заявления, сделанные руководством компании по следам вашего недавнего визита в Солигорск, репрессии продолжаются.

Компания находится под полным контролем нелегитимного режима Лукашенко и просто не имеет возможности предпринять действия, отвечающие нормам законодательства и этики. Все решения относительно репрессированных принимаются лидером режима и его ближайшими соратниками, и не могут быть изменены их подчиненными или назначенцами. Мы уверены, что вы полностью осведомлены об этих фактах и регулярно получаете информацию о развитии ситуации в Беларуси.

Мы осознаем, что полностью приостановить ваше сотрудничество представляется крайне затруднительным. Однако просим вас помнить, что Беларуськалий является одним из основных источников финансирования самого Лукашенко наряду с ОМОН, КГБ и отрядов пыток, которые несут ответственность за незаконные задержания и заключение под стражу, изнасилования, пытки и преследование десятков тысяч человек по всей стране. Недавние результаты расследований также указывают на то, что ваше финансирование Беларуськалия пойдет на строительство и содержание

концентрационного лагеря для содержания повстанцев - чего Европа не видела с 1940-х годов.

Каждой жертве есть награда. Мы уверены, что Беларусь будет свободной в самое ближайшее время, не без вашей помощи. Мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем приветствовать Yara International в свободной стране как надежного и уважаемого бизнес-партнера. Мы надеемся, что можем рассчитывать на вашу дальнейшую поддержку и приверженность вашим ценностям и принципам, которые мы полностью с вами разделяем».

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Белорусы Великобритании призвали норвежскую компанию Yara к бойкоту продукции солигорского предприятия.
 
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