Американский музыкант сделал гитару из костей своего дяди

Источник материала: Tut.by

Музыкант из Флориды сделал гитару из костей своего дяди, который когда-то «подсадил» его на рок-музыку, передает RTVI.



Фото: princemidnightx

Музыкант по прозвищу «Принц полночь» (Prince Midnight) собрал инструмент из частей старой гитары Fender Telecaster и костей своего дяди Филипа, погибшего в аварии в Греции в 1996 году. Скелет Филипа передали местному колледжу (погибший завещал свои кости науке).

«Принц» объяснил, что спустя 20 лет колледж отправил кости на кладбище (новый закон запретил использовать настоящие скелеты для обучения), а семья музыканта должна была платить за аренду места для него. Кремировать Филипа отказались «из-за ортодоксальной религии», которая запрещает процедуру, отметил племянник.

Музыкант решил забрать останки дяди, а затем придумал сделать из них гитару, которую назвал Skelecaster (составное от Skeleton и Stratocaster — одной из самых популярных в мире электрогитар. — Прим.TUT.BY).

Друзья предупреждали музыканта, что гитара из костей будет звучать хуже, чем гитара из дерева, но, по словам «Принца», ему было наплевать.

Основой для инструмента стала тазовая кость дяди. Череп Филипа использовать для гитары не удалось, так как он был в плохом состоянии.





«Принц» рассказал, что против такого использования останков дяди сначала выступала мама музыканта, которая заявила, что это «кощунство и проделки дьявола».

«Но я спросил у нее: „Дядя Филип был самым большим фанатом метала. Что бы он сейчас предпочел делать — лежать в земле или лабать на гитаре?“» — вспомнил «Принц». Мама согласилась, что Филип предпочел бы играть.