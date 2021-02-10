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Стачком «ГродноАзота» сообщает, что уходит в отставку директор «Химволокна». Что об этом известно?
Источник материала: Tut.by
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По данным стачкома, Виталий Рудзинскас написал заявление по собственному желанию и его последний рабочий день на предприятии — 11 февраля. Однако больше информации никакой нет.
Журналисты газеты «Вечерний Гродно»
В пресс-службе «ГродноАзота» Блогу Гродно s13.ru
— На сегодняшний день информация ни подтверждена, ни опровергнута — ответили там.
Виталию Рудзинскасу — 50 лет. На гродненское предприятие «Химволокне» он
Кстати, сразу после выборов и последовавшей за ними задержаний и волны насилия, 13 августа, именно на «Химволокно» проходила встреча рабочих с представителями местной власти, милиции и руководством «ГродноАзота».
Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.
Рабочие требовали честного подсчета голосов и прекращения задержаний людей.
— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно, — говорил рабочим «Химволокна» начальник милиции области Вадим Синявский.
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Кстати, сразу после выборов и последовавшей за ними задержаний и волны насилия, 13 августа, именно на «Химволокно» проходила встреча рабочих с мэром Гродно...
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