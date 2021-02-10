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Стачком «ГродноАзота» сообщает, что уходит в отставку директор «Химволокна». Что об этом известно?

10.02.2021 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По информации стачкома «ГродноАзота», с поста уходит заместитель гендиректора предприятия, директор филиала «Завод Химволокно» Виталий Рудзинскас. Однако журналистам ни на «Химволокно», ни на «Гродно Азот» эту информацию не подтвердили.


Фото: gazeta.azot.by

По данным стачкома, Виталий Рудзинскас написал заявление по собственному желанию и его последний рабочий день на предприятии — 11 февраля. Однако больше информации никакой нет.

Журналисты газеты «Вечерний Гродно» позвонили в приемную Рудзинскаса. Там ответили, что начальник на совещании на «Азоте». Спустя пару часов Виталий Ионасович уже находился «где-то на территории», но «не факт, что захочет с разговаривать с прессой».

В пресс-службе «ГродноАзота» Блогу Гродно s13.ru также не смогли подтвердить информацию об увольнении руководителя:

— На сегодняшний день информация ни подтверждена, ни опровергнута — ответили там.

Виталию Рудзинскасу — 50 лет. На гродненское предприятие «Химволокне» он пришел в 1993 году после учебы в Саратове. Работал сначала оператором, потом начальником смены прядильного цеха, начальником участка, несколько лет руководил ткацким цехом, был начальником объединенного крутильно-ткацкого цеха. Какое-то время работал в Москве, а потом вернулся в Гродно — и в 2010 возглавил управление технического развития ОАО «Гродно Химволокно». В 2015 году стал заместителем генерального директора ОАО «ГродноАзот» и директором филиала «Завод Химволокно».

Кстати, сразу после выборов и последовавшей за ними задержаний и волны насилия, 13 августа, именно на «Химволокно» проходила встреча рабочих с представителями местной власти, милиции и руководством «ГродноАзота».

Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

Рабочие требовали честного подсчета голосов и прекращения задержаний людей.

— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно, — говорил рабочим «Химволокна» начальник милиции области Вадим Синявский.

 
Теги: Гродно
 
 
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Кстати, сразу после выборов и последовавшей за ними задержаний и волны насилия, 13 августа, именно на «Химволокно» проходила встреча рабочих с мэром Гродно...
 
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