Работники заводов жалуются, что им не дают отпуска на 11 и 12 февраля. Что говорит руководство

Источник материала: Tut.by

Работники некоторых крупных предприятий сообщают, что им запретили брать отгулы и отпуска за свой счет 11 и 12 февраля. Напомним, в эти дни в Минске будет проходить Всебелорусское народное собрание. «Вчера руководство завода сообщило, что 11−12 февраля все должны быть на работе. Если у кого-то отгулы или выходные, то нужно отзывать людей. Всем необходимо находиться на территории предприятия», рассказывает работник МАЗа. Такую информацию сообщают и работники других крупных заводов. FINANCE.TUT.BY спросил у предприятий, действительно ли есть запрет на отгулы и отпуска в дни ВНС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сообщения о том, что заводчанам не дают отгулы и отпуска за свой счет, пришли сразу с нескольких крупных предприятий.

— На МЗКТ людям не дают дни за свой счет 11 и 12 февраля, сам с этим столкнулся, — написал нам один из работников предприятия.

Эту информацию подтвердили еще два работника.

Руководство завода оперативно прокомментировать ситуацию отказалось.

— Давайте фамилии, будем конкретно разбираться по каждому. А так это просто ни о чем разговор. Есть алгоритм общения с прессой, а вы прессой в данном случае не являетесь (TUT.BY работает как интернет-ресурс и вправе собирать, получать, передавать и распространять информацию. - Прим. ред.). Я не знаю, с кем я общаюсь. Присылайте официальный запрос, — сказал заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам ОАО «Минский завод колёсных тягачей» Александр Ветеневич.

О том, что в преддверии ВНС им запретили брать отпуска за свой счет, сообщили работники и «Гомсельмаша». На предприятии кто-то вывесил объявление, что «с 08.02.2021 в связи с приказом по объединению „Гомсельмаш“ все свои счета запрещены, только в крайней необходимости и лично с разрешения начальника и директора». По сообщению заводчан, это якобы связано с тем, что «руководство боится, что работники возьмут отпуска за свой счет и поедут в Минск протестовать 11 и 12 февраля».

На предприятии подтвердили, что запрет на необоснованные отпуска за свой счет действительно введен. Однако руководство «Гомсельмаша» говорит, что в этом решении нет никакого политического подтекста, и связано оно исключительно с производственной необходимостью.

— Есть приказ, который распространяется не только на 11 и 12 февраля, а в принципе на все время — март, апрель, май и так далее. Это нужно для того, чтобы успеть выполнить поставленные перед производством задачи в части исполнения договорных обязательств, — поясняет заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам ОАО «Гомсельмаш» Александр Конопацкий. — Мы в 2020 году сработали достаточно успешно, и в 2021 году планируем прибавить к достигнутому за минувший год. На 2021 год нами сформирован серьезный пакет заказов — около 2,6 тысячи только зерноуборочных машин, не считая кормоуборочных комбайнов, картофеле-, свеклоуборочных машин и других видов техники. Заказы есть, и свои обязательства нужно исполнять. Для выполнения поставленной задачи сегодня имеются все необходимые ресурсы, но незапланированные социальные отпуска без сохранения заработной платы вносят негативные коррективы в организацию производственного процесса.

Александр Конопацкий говорит, что сейчас руководство предприятия будет смотреть, для каких целей работнику нужен этот отпуск.

— У нас в коллективном договоре есть перечень оснований, по которым наниматель обязан предоставлять неоплачиваемые дни — это свадьба, рождение ребенка, похороны близких родственников и прочее. Во всех остальных случаях нужно разбираться в частном порядке, — продолжает он. — Приказ будет действовать весь сезон. Возможно, после лета, когда закончится уборка, будет принято другое решение, и от этого приказа мы уйдем. Но пока это производственная необходимость. Сейчас у нас на счету каждый работник. В ряде цехов мы организуем двухсменный режим работы, в принципе корректируем рабочий режим — с ноября переносим рабочие дни на субботы. То есть с марта по июль у нас вводится ежемесячно по одной дополнительной рабочей субботе. Отгуливать их будем в ноябре-декабре, когда спадет производственное напряжение.

Работники МАЗа рассказывают, что «вчера (9 февраля — Прим. ред.) руководство завода сообщило работникам, что 11−12 февраля все должны быть на работе. Если у кого-то отгулы или отпуска, то нужно отзывать людей, чтобы все были на территории предприятия».

На предприятии рассказать, действительно это так или нет, а также почему было принято такое решение, если это так, отказались.

По словам трех работников Минского тракторного завода, им также не дают отгулы на дни ВНС. Так это или нет и почему на предприятии оперативно выяснить не удалось.