Какой рейтинг Лукашенко показало «масштабное социсследование», проведённое накануне ВНС

Источник материала: KYKY

Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси. Об этом заявил директор аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, комментируя результаты «масштабного социологического исследования», проведенного накануне Всебеларуского народного собрания.

В рамках социсследования опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%, пишет «БелТА».

Утверждается, что уровень доверия у оппозиции — 17,2%. 64,9% беларусов считают, что экономическая ситуация в Беларуси за последний год ухудшилась. 50,6% опрошенных заявили об ухудшении своего материального положения. 16,9% возложили за это вину на самих граждан, 6,5% — на правительство, 4% — на Лукашенко.

«Масштабное социсследование» анонсировал сам Лукашенко. Он заверял, что он обладает высокой степенью объективности, поскольку были задействованы иностранные службы. Итоги опросов будут иметь значение для выработки программ.

Дополняется.