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Какой рейтинг Лукашенко показало «масштабное социсследование», проведённое накануне ВНС
Источник материала: KYKY>
Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси. Об этом заявил директор аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, комментируя результаты «масштабного социологического исследования», проведенного накануне Всебеларуского народного собрания.
В рамках социсследования опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%,
Утверждается, что уровень доверия у оппозиции — 17,2%. 64,9% беларусов считают, что экономическая ситуация в Беларуси за последний год ухудшилась. 50,6% опрошенных заявили об ухудшении своего материального положения. 16,9% возложили за это вину на самих граждан, 6,5% — на правительство, 4% — на Лукашенко.
Дополняется.
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Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси. Об этом заявил директор аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, комментируя результаты «масштабного социологического...
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