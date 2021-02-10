﻿ Хабиб Нурмагомедов объявил о готовности отказаться от пояса UFC. 21.by
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Хабиб Нурмагомедов объявил о готовности отказаться от пояса UFC

10.02.2021 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов отказаться от титула. Об этом он сказал журналистам, передает ТАСС.




"Если меня лишат титула, ситуация успокоится. Я устал от этой неопределенности, дивизион должен идти вперед. Я понимаю Дэйну Уайта (глава UFC - ред.): один ушел, другой ушел, ему надо зарабатывать деньги. Но мое решение окончательное", - заявил Нурмагомедов.

Напомним, в октябре прошлого года он одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник". После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
 
 
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов отказаться от титула. Об этом он сказал журналистам, передает ТАСС.
 
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