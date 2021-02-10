Минчанин получил три года «химии» за участие в акции «Марш против террора»

В суде Заводского района Минска 10 февраля вынесен приговор участнику протестов Сергею Сакуну за выход на проезжую часть в начале шествия в урочище Куропаты во время одной из акций сторонников перемен — «Марше против террора» 1 ноября 2020 года.





Как сообщает правозащитный сайт «Весна», Сакуна обвинили в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, согласно ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Судья Дмитрий Остапенко признал его виновным и присудил три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»). Такое же наказание накануне запросила прокурор.

«Согласно обвинению, 1 ноября с 14 до 15 часов по проспекту Независимости от дома 95а до дома 99 Сергей Сакун умышлено принял участие в движении по проезжей части, чем грубо нарушил общественный порядок. Он выкрикивал лозунги, вскидывал руки над головой и осуществлял громкие хлопки. Находился в сцепке в первых рядах. Также он не подчинялся неоднократным законным требованиям сотрудников ГУВД и осуществил перекрытие проезжей части», — отмечается в сообщении «Весны».

В тот день мужчину задержали, затем присудили административный арест по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Правозащитники отмечают, что на суде имена и фамилии свидетелей-милиционеров были изменены «в целях их безопасности». Во время заседания был заявлен иск от «Минсктранса» за блокирование движения транспорта более чем на 10 тыс. рублей. Подчеркивается, что прокурор Зубик приложила гражданский иск на всю сумму ущерба от простоя транспорта по всему Минску за день, не выделив сумму по району, где прошла акция.

На суде Сакун сообщил, что в тот день увидел на улице скопление людей, заинтересовался и присоединился к ним в районе проспекта Независимости, 99. Затем приехали омоновцы, выстроились в шеренгу и выстрелили в воздух, в это время перед ним (Сакуном) стояли женщины и девушки. Он вышел на проезжую часть, чтобы прикрыть их, и поднял руки, демонстрируя свою безоружность. В сцепке не стоял, на проезжую часть вышел не более чем на две минуты, ни с кем из протестующих не знаком, уже отбыл арест по административной статье.

По мнению адвоката, показания свидетелей не доказали активного участия обвиняемого в протестах, а лишь описали атмосферу происходившего в тот день, однако судья согласился с запросом прокурора.

После марша 1 ноября было возбуждено дело по ст. 342 УК, под подозрение попали более 200 человек.