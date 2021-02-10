Силовики ворвались в квартиру бывшего преподавателя БГУ Ярослава Кота

Преподавателя юридической этики Белорусского государственного университета (БГУ) обвинили в нецензурной брани в подъезде дома, где он живет, и арестовали на 15 суток, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».



Ярослав Кот. Фото: advisers.by

Преподавателя кафедры криминалистики БГУ Ярослава Кота 9 февраля задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, в квартире проведен обыск, отмечается в сообщении. На ночь преподавателя поместили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. 10 февраля его дело по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) рассмотрела судья суда Советского района Минска Марина Федорова.

Ярослава Кота обвинили в том, что днем 9 февраля он якобы нецензурно ругался в подъезде своего дома: «умышленно из хулиганских побуждений стал выражать недовольство работой сотрудников внутренних дел, разговаривал на повышенных тонах, высказывал в адрес сотрудников слова "фашисты, каратели"».

У преподавателя другая версия событий: «В 12:10, услышав интенсивный звонок в дверь, он подошел, чтобы узнать, кто там. Глазок был чем-то закрыт, поэтому он попросил открыть его и показать удостоверение, но вместо него увидел черные силуэты. Он приоткрыл дверь, и на него сразу набросились. Он испугался, что его похищают, и начал кричать соседям, чтобы вызвали милицию. Люди, которые его задерживали, были в черной одежде, кепках и масках», пишет «Весна».

В связи с чем проводился обыск в квартире сотрудника БГУ, пока неизвестно.