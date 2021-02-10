Знаете одно из нелюбимейших мест таксистов на проспекте Независимости?

Источник материала: Onliner

В самом начале февраля на проспекте Независимости столкнулись два автомобиля такси: один из них остановился у края проезжей части для высадки пассажира, в это время сзади в него врезался другой. В той аварии пострадала женщина. ГАИ напомнила водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, однако те водители такси, с которыми мы поговорили с тех пор, обращают внимание, что не в одних ПДД дело.

Одно из нелюбимейших мест

Минчане с легкостью представят себе участок проспекта Независимости в районе дома номер 58а, четная сторона. Торговый центр, крупная аптека, несколько магазинов. Но самое главное — медицинский центр. В последнее время все беспокоятся о своем состоянии, так что любой год начиная с 2020-го можно было бы смело называть годом здоровья, но сейчас не об этом.

Так вот, участок проспекта между ЦУМом и 1-й Городской клинической больницей — представили? Кто водитель, ответьте: где там разрешена остановка?

И вот мы сталкиваемся с ситуацией, на которую жалуются минские таксисты: медицинский центр (ровно как и другие места притяжения), центр города, а зоны для посадки и высадки пассажиров нет.

— Я сам работаю в такси и знаю, что минимум раз в день ты либо привозишь человека туда, либо забираешь оттуда. Ближайшие остановки расположены у филармонии либо у 1-й ГКБ. Клиенту надо в медцентр: высадишь в другом месте — сразу снижают рейтинг и жалуются в поддержку, которая, в свою очередь, за жалобу от клиента забирает у водителя назад деньги за поездку, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

Возможно, вы и сами пользовались всеми прелестями мобильных сервисов вызова такси: указал точку посадки (точку высадки) и ожидаешь, что именно туда водитель и приедет. Все остальные вопросы пассажира, в сущности, не касаются. А водителю нужно и услугу оказать, и в неприятную ситуацию не попасть, в том числе не нарушить ПДД, о чем строго напомнила Госавтоинспекция. И как быть?

— У медцентра есть вход и с обратной стороны здания, но заехать туда не дает охранник, который дежурит у шлагбаума. Так вот вопрос: почему никто не позаботиться о комфорте и безопасности своих же клиентов, разрешив такси привозить и забирать пассажиров во внутреннем дворике, обезопасив тем самым и водителей, и пассажиров? — спрашивает таксист.

Как все происходит сейчас

Теперь личный опыт. Человек выходит из медцентра: ему действительно нужно вызвать такси. Несложно было бы пройти куда-то, если бы рядом было специальное место для посадки, но по факту ближайшее такое место — остановка общественного транспорта возле больницы, с таким успехом можно и до метро прогуляться, только это уже разговор не про комфорт. Поэтому пассажир ставит точку для вызова такси прямо напротив входа. Причем самые ответственные делают это, уже когда вышли на улицу, полагая, что таким образом никому не создадут проблем: быстро прыгнут в машину и эффектно умчатся вдаль. Другие, менее ответственные, вызывают такси, спускаясь в гардероб. Любая небольшая заминка (шубку потеряли, очередь, бахилы за каблук зацепились и не снимались) — и таксист вынужден ждать своего клиента, причем прямо на проспекте, в выделенной полосе для движения общественного транспорта. Или придется делать довольно большой круг, чтобы развернуться и подъехать еще раз.

Понимая ситуацию, опытные водители делают так: сворачивают к ЦУМу и выжидают там некоторое время, чтобы даже самый нерасторопный клиент появился «на точке». Для подстраховки можно даже ему позвонить.

— Алло, это ваш таксист беспокоит. Скажите, вы же из медцентра едете, правильно? Вы уже вышли на улицу, я могу подъезжать?

— Да, я жду.

— То есть вы уже на улице, возле дороги стоите?

— Да-да!

— Хорошо, сейчас приеду.

Для пассажиров это, очевидно, не самый приятный способ дожидаться такси, но и для водителей любой заказ по данному адресу — головная боль.

— Я, конечно, не отказываюсь ехать, но каждый раз чертыхаюсь про себя. Если привозишь людей по этому адресу — нужно же дождаться, пока все выйдут. Причем пассажиры обычно считают, что у них полно для этого времени и весь мир подождет — они же оплатили такси. А то, что сзади автобус, а может, и экипаж ГАИ — это никого не волнует. Если нужно забрать человека — та же проблема. Подъезжаешь — никого. Звонишь: что, где? «Я уже спускаюсь, пару минут». И что мне делать? Отменить заказ? Будут неприятности. Ждать? Тоже будут неприятности. Как хочешь — так и вертись. Поэтому для себя я решил: пусть лучше меня подождут на пару минут больше, чем я всякий раз буду подставляться, — рассказал корреспонденту Onliner еще один водитель.

Комментарий «Лодэ»

Медцентр, о котором идет речь, — это, разумеется, «Лодэ». Корреспондент Onliner обратился туда с просьбой прокомментировать ситуацию с парковочными местами и зоной посадки-высадки пассажиров.

Там подтвердили: филиалы ООО «Лодэ» на проспекте Независимости, 58а и улице Гикало, 1 не имеют гостевых парковок.

— В районе расположения данных филиалов есть платные парковки на улице Гикало, 1а (№92, принадлежит ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»), улице Петруся Бровки, улице Богдана Хмельницкого, а также охраняемая парковка (въезд со стороны улицы Гикало, 1 и проспекта Независимости, 56а), в шаговой доступности от которой находятся оба филиала, — отметили в медцентре.

Там также добавили, что на сайте lode.by актуализирована информация о наличии парковок возле филиалов ООО «Лодэ».

К слову, для пациентов с ограниченными возможностями организован индивидуальный сервис для въезда и выезда.

— Обращаем внимание: проспект Независимости — это историческая часть города, в которой невозможна модернизация (например, расширение проезжей части и т. п.), — добавили в «Лодэ». — Въезд и внутренний двор, расположенные в районе филиала на проспекте Независимости, 58а, принадлежат ТС и жильцам дома, находящегося рядом.

Что же делать водителям такси в такой ситуации?

— В Правилах дорожного движения перечислены случаи, когда остановка и стоянка транспортных средств запрещаются (п. 143.2). За нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность. Соблюдение водителями правил дорожного движения — вне зоны ответственности ООО «Лодэ», — отметили в медцентре.

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