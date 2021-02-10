|
В Гродненской области за нересчищенные в срок дороги привлекли к ответственности 27 должностных лиц
Источник материала: Tut.by
За нарушение сроков очистки дорог от снега в Гродненской области привлечены к ответственности 27 должностных лиц. Обт этом
В ГАИ отметили, что непрекращающиеся снегопады и сильный ветер не позволяли полностью убрать снег с дорог. Однако после стабилизации метеоклиматических условий были выявлены недостатки по уборке снега и снежно-ледяного наката.
— С начала года за нарушение директивных сроков очистки дорог к ответственности привлечено 27 должностных лиц дорожных и коммунальных служб. При этом 23 из них — в период с 25 января. Выдано 15 предписаний на устранение недостатков, — проинформировали инспекторы.
Напомним, 25 января в Гродно пришел южный циклон «Ларс»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также выдано 15 предписаний на устранение недостатков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)