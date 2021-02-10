В Гродненской области за нересчищенные в срок дороги привлекли к ответственности 27 должностных лиц

Источник материала: Tut.by

За нарушение сроков очистки дорог от снега в Гродненской области привлечены к ответственности 27 должностных лиц. Обт этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ

В ГАИ отметили, что непрекращающиеся снегопады и сильный ветер не позволяли полностью убрать снег с дорог. Однако после стабилизации метеоклиматических условий были выявлены недостатки по уборке снега и снежно-ледяного наката.

— С начала года за нарушение директивных сроков очистки дорог к ответственности привлечено 27 должностных лиц дорожных и коммунальных служб. При этом 23 из них — в период с 25 января. Выдано 15 предписаний на устранение недостатков, — проинформировали инспекторы.

Напомним, 25 января в Гродно пришел южный циклон «Ларс»: снегом завалило дворы и дороги, на подъемах образовался лед. Несколько дней областной центр стоял в 10-балльных пробках. А на этой неделе в область снова пришли обильные снегопады.