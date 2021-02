«Удар возмездия» с подлодки НАТО попал на видео

Источник материала: Tut.by

С борта атомной подводной лодки (АПЛ) в Атлантическом океане ночью (по московскому времени) в среду, 10 февраля, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), вероятно, UGM-133A Trident II (Trident D5). Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive . Соответствующий ролик полета оружия доступен в Twitter.