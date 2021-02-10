«Удар возмездия» с подлодки НАТО попал на видео

Источник материала: Tut.by

С борта атомной подводной лодки (АПЛ) в Атлантическом океане ночью (по московскому времени) в среду, 10 февраля, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), вероятно, UGM-133A Trident II (Trident D5). Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Drive . Соответствующий ролик полета оружия доступен в Twitter.

Looks like a Trident II submarine-launched ballistic missile test off the coast of Florida in the last hour or so pic.twitter.com/amF45xKo1Q — ELINT News (@ELINTNews) February 10, 2021

Издание отмечает, что ракета, стартовавшая у побережья Флориды, летала на дальность около 8400 километров, возможно, поразив цель в районе острова Вознесения. Согласно The Drive, запустившая оружие АПЛ принадлежит Военно-морским силам (ВМС) США или Королевскому ВМФ Великобритании. Издание отмечает, что таким образом страны продемонстрировали способность к нанесению второго удара («удара возмездия») по потенциальному противнику.

В феврале 2020 года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению российская баллистическая ракета морского базирования Р-30 «Булава-30» и американская Trident D5 сопоставимы, чего нельзя сказать о забрасываемом весе, который у второй почти в 2,5 раза больше, чем у первой.