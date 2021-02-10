Посол России призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее

Источник материала: Салiдарнасць

«Молодой, порывистый сотрудник». Посол России – о споре про Костюшко.

Ранее Национальный исторический музей Беларуси в своем аккаунте в Instagram выложил пост, посвященный 275-летию со дня рождения исторического деятеля Тадеуша Костюшко. Частью белорусского общества негативно был воспринят комментарий из аккаунта посольства в Instagram музея по поводу роли Костюшко в истории Беларуси.

– Один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из «постсоветского поколения», посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию, – сказал Мезенцев в интервью РИА Новости .

Посол подчеркнул, что «всегда сложно судить о событиях прошедших столетий, а в данном случае – века 18-го, через призму наших современных оценок, взглядов, миропонимания века 21-го».

– Согласен с посылом МИДа Беларуси: такую работу надо делегировать профессиональным историкам. Ведь по итогам их профессиональных дискуссий нам интересно узнавать что-то новое. Столетия России, Беларуси, соседних стран столь многогранны и сложны, что давать им упрощенные, шаблонные оценки, пытаясь «подверстывать» эпизоды из ушедшей эпох к дню сегодняшнему, а порой к политически конъюнктурным «запросам», некорректно, – сказал дипломат.

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По его словам, если стороны хотят укреплять отношения, делать их более глубокими и масштабными, «нужно не обижаться на события многосотлетней давности и не переносить непонимание, а в ряде случаев обиды и конфликты из прошлого в день нынешний».

– Вернее, обращаться к событиям и фактам, которые делают нас сплоченнее, сильнее. Как мы сегодня хотим вести диалог? Если кем-то ставится задача обострить спор, то в истории стран-соседей можно найти примеры, которые не сделают нас дружнее, – считает Мезенцев.

Посол отметил, что «не следует искать ответы на вопросы, которые сейчас ставит жизнь, исключительно в прошлом».

– Когда мир становится еще сложнее, надо стремиться определять пути сотрудничества на фундаменте единых подходов. Иначе мы, оставаясь во власти эмоций, будем становиться заложниками только оценок отдельных событий далекой истории, – сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что «возникший спор – еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова».

– В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за «холодное оружие», которое хранится и в исторических музеях, чтобы «рубить» направо и налево. Рассчитываю в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко, – заключил Мезенцев.