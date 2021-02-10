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Азербайджанская SOCAR в начале февраля поставила в Беларусь танкер нефти
Источник материала: АФН
Азербайджанская SOCAR в начале февраля поставила в Беларусь партию азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн.
«Других поставок на февраль не планируется», - сообщил представитель компании Ибрагим Ахмедов, которого цитируют местные СМИ.
Он отметил, что SOCAR Trading заключила контракт на поставку в Беларусь в 2021 году около 1 млн тонн нефти.
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Азербайджанская SOCAR в начале февраля поставила в Беларусь партию азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн.
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