Азербайджанская SOCAR в начале февраля поставила в Беларусь танкер нефти

Источник материала: АФН

Азербайджанская SOCAR в начале февраля поставила в Беларусь партию азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн.

«Других поставок на февраль не планируется», - сообщил представитель компании Ибрагим Ахмедов, которого цитируют местные СМИ.

Он отметил, что SOCAR Trading заключила контракт на поставку в Беларусь в 2021 году около 1 млн тонн нефти.