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Провластные социологи: Лукашенко доверяют 66,5% белорусов
Источник материала: Партизан
Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны. Об этом заявил сегодня журналистам директор провластного аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, передает
«Опрос общественного мнения» проводился по заказу
«Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси», — подчеркнул Сергей Мусиенко.
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Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны. Об этом заявил сегодня журналистам директор провластного аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, передает БелТА.
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