Источник материала: Хартия'97

МВФ назвал критическую цену нефти для России 10.02.2021, 18:18

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Ресурсная база, доставшаяся экономике в наследство от СССР, стремительно деградирует.

Российская нефтяная промышленность стоит перед лицом долгосрочной проблемы - резкого падения добычи на старых, истощенных месторождениях, констатирует в докладе по РФ Международный валютный фонд, сообщает finanz.ru .

Ресурсная база, доставшаяся экономике в наследство от СССР, стремительно деградирует. Естественное сокращение отдачи на зрелых месторождениях в России составляет 10-25% в год, что существенно выше, чем в Саудовской Аравии (8%), отмечает МВФ.

Фактический спад добычи происходит медленнее за счет сложных и дорогостоящих методов повышения отдачи скважин. И хотя они позволяют продлить жизнь работающим уже полвека месторождениям, цена для российской «нефтянки» высока.

Полная себестоимость добычи в РФ с учетом этих расходов (full-cost breakeven) достигает 40 долларов за баррель, оценивает МВФ. Это в разы выше, чем в Саудовской Аравии (13 долларов) или, например, Ираке (12 долларов).

«Таким образом продолжительный период цен на нефть ниже 40 долларов за баррель может иметь значительные долгосрочные последствия для будущего нефтегазового сектора РФ», - говорится в докладе фонда.

Частично сделать российскую нефтянку рентабельной может девальвация рубля: издержки компаний - на 80% рублевые, подчеркивает МВФ.

Нижняя граница условно благоприятной цены в рублях - это 2100 рублей за баррель, говорил в мае прошлого года замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Это означает, что если бочка Urals стоит, например, 20 долларов, нефтяной промышленности нужен курс доллара выше 100 рублей, чтобы свести концы с концами.

При этом, по словам Сорокина, в текущих макроэкономических условиях из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти России только 36% является рентабельными.

«Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее», - писал замминистра в статье для журнала «Энергетическая политика».

По итогам 2020 года добыча нефти в России упала на 8,6% и стала минимальной за 10 лет - 512,68 млн тонн. Доходы от нефтяного экспорта рухнули на 41%, до 72,2 млрд долларов (по данным ЦБ РФ).

Общая добыча сырья за года упала на 7%. Суммарный спад в секторе полезных ископаемых стал рекордным с 1994 года.

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