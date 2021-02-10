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«Конец режима уже близок»: минчане подвели итоги полугодия непрерывных протестов

10.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Конец режима уже близок»: минчане подвели итоги полугодия непрерывных протестов

  • 10.02.2021, 18:13
  • 1,121
«Конец режима уже близок»: минчане подвели итоги полугодия непрерывных протестов

Белорусы уже более шести месяцев борются за свободу.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», минчане из Фрунзенского района провели акцию протеста. Участники протеста подвели итоги полугодия непрерывных акций.

«Конец режима уже близок», — резюмировали Фрунзенские партизаны.

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