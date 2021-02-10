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«Конец режима уже близок»: минчане подвели итоги полугодия непрерывных протестов
Источник материала: Хартия'97
«Конец режима уже близок»: минчане подвели итоги полугодия непрерывных протестов
Белорусы уже более шести месяцев борются за свободу.
Как пишет Telegram-канал
«Конец режима уже близок», — резюмировали Фрунзенские партизаны.
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Белорусы уже более шести месяцев борются за свободу.
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