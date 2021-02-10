Источник материала: Хартия'97

«Я не кот»: во время суда в США адвокат случайно вышел в Zoom с забавным фильтром 1 10.02.2021, 18:07

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Фото: Скриншот видео 394th District Court of Texas/YouTube

Видеохит.

В Техасе во время судебного заседания через Zoom адвокат Род Понтон случайно вышел в эфир в обличии котенка, пишет «Новое время» .

Внимание на данный инцидент у себя в Twitter обратил судья Рой Фергюсон, участвовавший в заседании.

Как объяснил сам адвокат, причиной конфуза стало то, что он вышел в Zoom с компьютера своей секретарши, на котором был включен соответствующий фильтр, и не сразу понял, как его отключить.

«Я не кот», — заверил он остальных участников заседания, пытаясь решить проблему.