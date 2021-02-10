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«Довольно странно слышать из каждого утюга сочувствующие возгласы Румасу»

10.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Довольно странно слышать из каждого утюга сочувствующие возгласы Румасу»

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  • 10.02.2021, 18:00
  • 3,114
«Довольно странно слышать из каждого утюга сочувствующие возгласы Румасу»
Сергей Румас
Фото: ctv.by

На этих постах случайных людей не бывает.

Telegram-канал "Баста!" поделился мнением читателя об экс-премьере Беларуси Сергее Румасе, который был вынужден покинуть страну.

— Довольно странно слышать из каждого утюга сочувствующие возгласы Румасу и превознесение его чуть ли не как панацею в борьбе за мнение элит

Возможно, отдельные его решения и выглядели относительно рациональными (на фоне шизофрении нелегитимного гражданина, особенно прогрессировавшей в начале пандемии). Но не стоит забывать о том, что случайных людей в этой системе на таком уровне практически нет.

Румас — классический пример потомственного номенклатурщика и лукашенковского прикорытника. Люди для него и тогда были "кормовой базой", вот только образования хватало выражаться более "тактично", читай — "завуалированно".

Отношение Румаса к людям, как и у остальных чиновников этого ранга, как к холопам. Можно и дальше их жалеть. Но так ли они несчастны? Сравнимы ли риски? Чем они лучше простых людей? Их труд сложнее и требует большей квалификации, но как насчет эффективности?

РБ в долгах, как в шелках. Экономика не упала за эти полгода, она несется в пропасть уже много лет на большой скорости стараниями тех, кому мы ее доверили. На что тратят наши налоги эти "эффективные менеджеры"? Это риторический вопрос, — пишет читатель Telegram-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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